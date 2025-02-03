В Баку строится новая дорога (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с "Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики, дан старт работам по строительству участка от улицы академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова автомобильной дороги "улица академика Гасана Алиева - станция метро "Кероглу".

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Trend.

В соответствии с государственной программой, протяженность новой автомобильной дороги - участок от улицы академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова, составит 3,9 км с 6 полосами движения. В соответствии с проектом на автомобильной дороге предусмотрено строительство 4 тоннелей общей протяженностью 2210 метров и 3 подземных пешеходных переходов общей протяженностью 112 метров.

Новая дорога, по проекту, берет начало от пересечения улицы Халила Рзы Улутюрка и улицы Музаффара Нариманова, проходит у станции метро "Улдуз", от улицы Алескера Гаибова через тоннель длиной 1240 метров до улицы Алияра Алиева. Отсюда новая дорога продолжится до пересечения улицы Юсифа Везира Чеменземенли с улицей Ахмеда Раджабли, через тоннель длиной 550 метров пройдет через развязку на пересечении улиц Ашуга Моллы Джума и Заура Нудиралиева, пересекая улицу Кероглу Рагимова и до улицы Гасана Алиева. В то же время на пересечении новой дороги с улицей Алияра Алиева планируется строительство тоннеля длиной 410 метров, в связи с чем ведется подготовка.

В рамках проекта были выполнены соответствующие подготовительные работы от станции метро "Улдуз" в направлении улицы Алескера Гаибова, у станции метро "Бакмил" и на улице Алияра Алиева, в том числе перенесены линии коммуникаций, на 3-м км участка в рамках проекта строится подземный пешеходный переход, говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с проектом также были начаты строительные работы между развязкой на пересечении улиц Ашуга Моллы Джума и Заура Нудиралиева и развязкой на улице Ахмеда Раджабли. В связи с этим движение автотранспорта на данной территории полностью ограничено.

"Уже начаты работы по сносу с выплатой владельцам жилых и нежилых помещений на территории, подпадающей под строительство, компенсации в размере, предусмотренном законодательством", - говорится в сообщении.

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