В Габале любителям камерной музыки представили очередную концертную программу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка", впервые организованный Фондом Гейдара Алиева, успешно продолжается в городе Габала.

Как сообщает в понедельник Trend, 9 февраля в рамках фестиваля в Конгресс-центре Гейдар Алиев состоялся концерт Бакинского камерного оркестра.

Оркестр был создан в 2011 году по инициативе студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В состав оркестра входят лауреаты международных конкурсов и талантливые исполнители. Оркестр гастролировал с концертными программами во многих странах мира, сопровождая выступления известных деятелей искусств Азербайджана и зарубежных стран.

Художественным руководителем оркестра является народный артист СССР и Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли, дирижером - заслуженный артист Фуад Ибрагимов, директором - народная артистка Азербайджана Егяна Ахундова.

В концерте были исполнены «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди, «Вальс» и «Финал» из серенады П.И.Чайковского для струнных инструментов, «Весна» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе» А.Пьяцоллы, «Арзу» Ниязи, «Концерт № 4 для фортепиано с оркестром» С. Ибрагимовой», «Концерт № 2 для фортепиано с оркестром» Н.Капустина, Azərbaycan elləri Ф.Амирова, Dəniz Ф. Бадалбейли.

Солисты - Мурад Адыгезалзаде (фортепиано), Егяна Ахундова (фортепиано), Назрин Асланлы (скрипка), Нигяр Джафарова (сопрано).

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