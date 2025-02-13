Обсуждены возможности международного обмена опытом между Азербайджаном и АБР

БАКУ /Trend/ - 12 февраля председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев встретился с директором представительства Азиатского банка развития (АБР) в Азербайджане Суннией Дуррани-Джамал.

Об этом в четверг Trend сообщили в Госкомитете.

А.Гулиев поздравил Суннию Дуррани-Джамал с новым назначением и отметил важность Национальной городской оценки, а также проводимой работы по внедрению BIM-технологий при поддержке АБР. Он выразил заинтересованность Комитета в расширении сотрудничества с АБР в Азербайджане в таких сферах, как устойчивая городская экономика, развитие "зеленой" инфраструктуры, энергоэффективность зданий и городское планирование в целом.

Стороны также обсудили текущие и перспективные проекты, возможности международного обмена опытом, а также вопросы внедрения инноваций.

В завершение Анар Гулиев пригласил Суннию Дуррани-Джамал принять участие в 13-м Всемирном градостроительном форуме (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году.

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