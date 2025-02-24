В Азербайджане расширен список должностных лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

БАКУ /Trend/ - Расширен список должностных лиц, имеющих право пользоваться услугами VIP-залов и залов для официальных делегаций в аэропортах Азербайджана.

В связи с этим Кабинет министров внес изменения в "Список должностных лиц Азербайджанской Республики, имеющих право пользоваться услугами залов ожидания для особо важных лиц (VIP) и официальных делегаций в аэропортах (воздушных портах) Азербайджанской Республики", сообщает Trend.

Согласно изменениям, в этот список были добавлены: помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом или приравненным к нему другим структурным отделением в Администрации Президента, представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям, заместитель полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики, а также заместитель заведующего отделом Администрации Президента.

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