С начала года задержаны 59 иностранцев, незаконно проживающих на территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года в результате мероприятий, проведенных в Баку сотрудниками Управления по борьбе с незаконной миграцией Главного управления паспортов, регистрации и миграции министерства внутренних дел Азербайджана, были задержаны 59 граждан иностранных государств, которые после окончания срока пребывания в Азербайджане отказались выезжать и не соблюдали правила регистрации.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Согласно информации, также было выявлено местонахождение 13 граждан различных иностранных государств, которые прибыли в Баку в рамках мероприятий COP29, проведенных в прошлом году, но чей выезд с территории страны не был зафиксирован.

"В отношении данных лиц были приняты соответствующие законные меры, составлены административные протоколы в соответствии со статьей Кодекса об административных проступках", - говорится в информации пресс-службы МВД Азербайджана.

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