Глава Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой провел встречи в Марокко (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Марокко состоялись встречи с руководящими лицами ряда официальных структур и международных организаций

Об этом Trend сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что на встречах с председателем Палаты представителей парламента Марокко Рашидом Эль Алами, генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мохаммедом аль-Маликом, а также в Фонде Хасана II по марокканцам, проживающим за рубежом, Совете марокканской общины за рубежом и министерстве иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, состоялся широкий обмен мнениями об отношениях дружбы и сотрудничества двух стран.

Председатель госкомитета подчеркнул еще большее развитие отношений двух стран за прошедший период, проинформировал о реализуемых крупномасштабных проектах.

Официальные лица Марокко высоко оценили визит председателя госкомитета, отметив важность обмена опытом и совместного сотрудничества в сфере диаспорской деятельности, подчеркнули неоценимую роль диаспоры в развитии отношений между нашими странами.

Во встречах принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назим Самедов.

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