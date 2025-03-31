С 1 апреля на Абшеронском кольце вводится новый график движения поездов

БАКУ /Trend/ - С 1 апреля ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) оптимизирует график движения поездов на Абшеронском кольцевом железнодорожном маршруте для регулирования пассажиропотока.

Об этом в понедельник Trend сообщили в АЖД.

В будние и выходные дни на маршруте добавляется 61 рейс, увеличивая общее количество поездов в будни с 66 до 92.

В соответствии с новым графиком движения увеличится количество рейсов по маршрутам Баку–Пиршаги–Сумгайыт и Баку–Хырдалан–Сумгайыт и уменьшится интервал между поездами, особенно в дневные часы.

Также составлено три отдельных расписания движения поездов по будням, субботам и воскресеньям.

В будние дни количество рейсов по маршруту Баку–Хырдалан–Сумгайыт–Баку увеличивается с 24 до 36, по маршруту Баку-Пиршаги-Сумгайыт–Баку – с 42 до 56.

С учетом многочисленных обращений пассажиров добавляется рейс Баку–Хырдалан–Сумгайыт в 20:20 (Последний поезд по предыдущему графику был в 19:35). Это создает больше возможностей для пассажиров, возвращающихся домой с работы, что позволяет снизить плотность пассажиров, сократить время в пути и отрегулировать интенсивность движения.

Также оптимизируются утренние рейсы по направлению Баку–Хырдалан–Сумгайыт. Так, до сих пор поезд, отправлявшийся из Сумгайыта в 07:20, прибывал в Баку в 08:01. Согласно новому расписанию, поезд, отправляющийся в 06:15, будет прибывать в Баку в 06:56. Кроме того, новый поезд FLIRT, который будет двигаться напрямую из Хырдалана в Баку, будет прибывать в столицу в 07:15, что создаст дополнительные возможности для тех, у кого работа начинается в 8:00. Также экспресс-поезд, следующий в утренние часы, будет останавливаться на станциях Баладжары и Хырдалан.

На пригородном маршруте Баку–Хырдалан–Баку впервые будет запущен одноэтажный поезд FLIRT. В связи с этим платформа на станции Хырдалан была адаптирована под размер 550 мм. Кроме того, на станции Баладжары построены новая касса и турникетный зал, на станции Хырдалан турникетный зал расширен, а на станции Маммедли количество турникетов увеличено с 3 до 10.

По субботам количество рейсов по маршруту Баку–Хырдалан–Сумгайыт–Баку увеличивается с 10 до 16, а по линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт–Баку – с 20 до 36.

В рамках оптимизации для воскресных дней был составлен специальный график. Согласно новому расписанию, количество рейсов по маршруту Баку–Хырдалан–Сумгайыт–Баку увеличится с 10 до 15, а по маршруту Баку–Пиршаги–Сумгайыт–Баку — с 20 до 28.

Надежный перевозчик пассажиров, АДЖ, постоянно улучшает железнодорожную инфраструктуру и придает большое значение безопасности движения. Оптимизация новых рейсов направлена на обеспечение комфорта и своевременного прибытия пассажиров в пункт назначения, особенно в часы пик.

АДЖ с апреля прошлого года проводит ремонтные работы на участке Сумгайыт–Пиршаги с целью улучшения инфраструктуры Абшеронского кольцевого железнодорожного маршрута и обеспечения постоянной безопасности движения. Постоянно проводимые работы по реконструкции и ремонту на служебных участках направлены на безопасную и комфортную доставку пассажиров в пункт назначения.

Все эти изменения позволят увеличить количество пассажиров перевозимых по Абшеронскому кольцевому железнодорожному маршруту с текущих 37-38 тысяч до 48-50 тысяч человек в день.

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