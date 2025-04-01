В Азербайджане утверждено Положение об информационной системе e-rüsum

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждено "Положение об информационной системе "Электронное управление государственными пошлинами (e-rüsum)".

Как сообщая во вторник Trend в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, министерство финансов Азербайджанской Республики должно принять меры по обеспечению функциональности, формированию, проведению информационной системы "Электронное управление государственными пошлинами (е-rüsum)" (далее - система), а также по организации и развитию ее деятельности.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики совместно с министерством финансов Азербайджанской Республики должны обеспечить размещение системы в "Правительственном облаке" в соответствии с "Концепцией Правительственного облака" (G-cloud), утвержденной указом № 718 Президента Азербайджанской Республики от 3 июня 2019 года.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, принимая во внимание данное решение, должны обеспечить выполнение мер, вытекающих из требований указа № 263 Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2018 года "Об утверждении "Правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных резервов и систем" и некоторых мерах, связанных с электронным правительством".

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