В Центре Гейдара Алиева состоялась презентация уникальной художественной композиции "Мое сердце принадлежит тебе" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 1 апреля в Центре Гейдара Алиева демонстрируется еще одно известное произведение. Сегодня состоялась презентация работы итальянского скульптора Лоренцо Куинна "Мое сердце принадлежит тебе" (My heart is yours), созданной из изысканного богемского хрусталя и 6500-летнего дуба. Впервые произведение выставлено именно в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров отметил, что в Центре проводится множество выставок, регулярно обращаются к итальянскому искусству.

Aнар Алакбаров отметил, что в конце прошлого года в рамках COP29 состоялась церемония открытия выставки Лоренцо Куинна "Равновесие в природе", гостям очень понравилась эта выставка в Центре Гейдара Алиева. Он поблагодарил Л.Куинна, куратора выставки и всех, кто внес свой вклад в подготовку к ней.

Выступившая на мероприятии учредитель компании "365 Art", куратор выставки Ольга Даниэле отметила, что путь, пройденный автором произведения для создания окончательной формы работы "Мое сердце принадлежит тебе", был достаточно долгим. Она подчеркнула, что для того, чтобы придать форму любому кристаллу, его необходимо обработать специальным образом. Для создания произведения использовался древний материал из дуба, возраст которого составляет 6500 лет.

Автор выставки Лоренцо Куинн отметил, что произведение "Мое сердце принадлежит тебе" впервые демонстрируется именно в Центре Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что эти произведения призваны объединять людей, сближать истории и страны. "Я верю в любовь. Когда люди встречаются, когда их сердца соединяются, они больше никогда не расстаются. А если между людьми образовался союз, он уже незыблем. Работа "Мое сердце принадлежит тебе", выполненная из древнего дуба, свидетельствует о долговечности отношений, которые никогда не прерывались", - отметил Л.Куинн.

Это произведение считается одной из редких художественных композиций и олицетворяет хрупкость и утонченность. Для усиления выразительности работы автор использовал контрастные материалы. Так, сердце, созданное из дуба, символизирующего прочность, силу и решительность, окружено изящными руками, выполненными из богемского хрусталя – материала, который считается чрезвычайно хрупким. Лоренцо Куинн наиболее известен своими выразительными изображениями человеческих рук, но это первый случай, когда он использовал хрусталь для их создания.

В настоящее время в Центре Гейдара Алиева продолжается персональная выставка работ Лоренцо Куинна "Равновесие в природе". Композиция "Моё сердце принадлежит тебе" в продолжение этой выставки несёт послание о связи между человечеством и природой из Центра Гейдара Алиева.