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Фонд тюркской культуры и наследия наградил Сеймура Фаталиева (ФОТО)

Общество Материалы 3 апреля 2025 15:28 (UTC +04:00)
Фонд тюркской культуры и наследия наградил Сеймура Фаталиева (ФОТО)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - За заслуги в укреплении единства, сохранении и пропаганде богатого культурного наследия тюркского мира Фонд тюркской культуры и наследия присудил награду послу по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, генеральному секретарю Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО Сеймуру Фаталиеву.

Об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО в социальной сети "X" , сообщает Trend.

"Благодарим президента Фонда, уважаемую Актоты Раимкулову за эту высокую награду! Эта награда является ярким примером важности, придаваемой общим ценностям тюркского мира", - говорится в публикации.

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Фонд тюркской культуры и наследия наградил Сеймура Фаталиева (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия наградил Сеймура Фаталиева (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия наградил Сеймура Фаталиева (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия наградил Сеймура Фаталиева (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия наградил Сеймура Фаталиева (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия наградил Сеймура Фаталиева (ФОТО)
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