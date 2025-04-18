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Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша (ФОТО)

Общество Материалы 18 апреля 2025 09:54 (UTC +04:00)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ФИЗУЛИ /Trend/ - Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в города Ханкенди и Шуша.

Как сообщает в пятницу Trend, делегацию сопровождает помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Сначала делегация прибыла в Международный аэропорт Физули. Затем представители дипкорпуса посетят город Ханкенди, встретятся со студентами Карабахского университета.

После ознакомления с городом Ханкенди представители дипкорпуса посетят город Шуша и ознакомятся с проводимыми там работами по благоустройству и строительству.

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Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша (ФОТО)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша (ФОТО)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша (ФОТО)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша (ФОТО)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша (ФОТО)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша (ФОТО)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша (ФОТО)
Начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в города Ханкенди и Шуша (ФОТО)
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