Азербайджанские турфирмы договорились о сотрудничестве с итальянскими туроператорами

20 октября 2017 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках организованного Бюро пропаганды национального туризма Азербайджана информационного тура накануне в отеле JW Marriott Absheron прошла встреча между представителями туроператоров из Италии и местных туристических компаний с целью знакомства и налаживания сотрудничества.

Как сообщили Trend в пятницу в бюро, на мероприятии были представлены туристические возможности Азербайджана, предоставлена информация о работе, проделанной Бюро пропаганды национального туризма.

Были проведены обсуждения в связи с потенциалом трехстороннего сотрудничества в области туризма.

В заключение мероприятия была достигнута предварительная договоренность с 22 итальянскими компаниями, определены контуры дальнейшего сотрудничества.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Италия как председатель ОБСЕ постарается внести вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта - замминистра (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 19 октября 15:10
Берлускони предложил провести референдум об автономии во всех итальянских областях
Европа 18 октября 22:56
Романтический итальянский вечер в Баку (ФОТО)
Культура 18 октября 12:46
Бренд Баку может быть готов в ближайшие месяцы
Общество 12 октября 15:39
Итальянский суд разрешил строительство TAP в Апулии
Энергетика 11 октября 15:24
Неделя итальянского языка в Баку – музыка из культовых фильмов на сцене Международного центра мугама
Культура 4 октября 17:55
"Край быков": на велосипеде по Гобустану (ФОТО, ВИДЕО)
Туризм 4 октября 17:32
В Риме на вокзале трое украинцев устроили драку
Европа 3 октября 15:56
Глава МИД Италии заявил, что северокорейский посол должен покинуть страну
Европа 1 октября 08:14
В Турине в столкновениях полиции с протестующими пострадали 11 человек
Европа 1 октября 00:46
Италия поддерживает территориальную целостность Азербайджана - посол
Политика 26 сентября 13:43
В Италии на авиашоу разбился истребитель
Европа 25 сентября 00:16
Азербайджан приступил к активной работе для увеличения числа туристов из Китая - Нацбюро
Общество 19 сентября 09:24
Туристы в Баку смогут пользоваться едиными карточками - Нацбюро
Общество 13 сентября 13:59
В Италии семья из трех человек погибла, провалившись в кратер вулкана
Европа 13 сентября 01:18
В Италии жертвами непогоды стали шесть человек, двое пропали без вести
Европа 10 сентября 22:01
Италия и Азербайджан имеют большой потенциал для сотрудничества - посол
Бизнес 7 сентября 15:52
Азербайджанские гимнастки пробились в финал по двум упражнениям на чемпионате мира в Италии
Общество 3 сентября 00:24