Азербайджанские турфирмы договорились о сотрудничестве с итальянскими туроператорами

БАКУ /Trend/ - В рамках организованного Бюро пропаганды национального туризма Азербайджана информационного тура накануне в отеле JW Marriott Absheron прошла встреча между представителями туроператоров из Италии и местных туристических компаний с целью знакомства и налаживания сотрудничества.

Как сообщили Trend в пятницу в бюро, на мероприятии были представлены туристические возможности Азербайджана, предоставлена информация о работе, проделанной Бюро пропаганды национального туризма.

Были проведены обсуждения в связи с потенциалом трехстороннего сотрудничества в области туризма.

В заключение мероприятия была достигнута предварительная договоренность с 22 итальянскими компаниями, определены контуры дальнейшего сотрудничества.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)