Почти половина стандартов Азербайджана соответствует евростандартам

12 января 2018 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международным и европейским стандартам соответствует 45 процентов национальных стандартов Азербайджана, говорится в сообщении Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам, распространенном в пятницу.

В сообщении говорится, что в государственном фонде технических нормативно-правовых актов по техническому регулированию и стандартизации более 20 тысяч межгосударственных и 966 национальных стандартов.

Из них 94 относятся к нефтехимической сфере, 322 – к оценке соответствия, 148 – к промышленной сфере, 22 – к сфере обслуживания, 249 – к аграрной и продовольственной сфере, 107 стандартов относятся к сфере стройматериалов.

В прошлом году были утверждены 145 типов средств измерения, был выдан сертификат об их утверждении, и средства измерения были включены в государственный реестр.

Также была проведена метрологическая экспертиза документов на 23 образца стандартов, после чего комитет выдал положительное заключение и включил их в реестр образцов стандартов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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