Восстановлено движение поездов Баку-Сумгайыт-Баку

3 июля 2018 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с аварией, произошедшей на узловой подстанции в Мингячевире, наблюдались задержки в движении пассажирских поездов, следующих из регионов в Баку, сообщили во вторник в отделе по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Несмотря на это, пассажирский поезд Баку-Астара-Горадиз уже прибыл на Бакинскую пассажирскую станцию, поезд Баку-Ростов отбыл по графику, поезд Баку-Москва уже прибыл в Баку.

Восстановлено также движение электричек на маршруте Баку-Сумгайыт-Баку. В целях снизить плотность пассажиропотока в этом направлении дважды в течение дня на линии будут задействованы двухгрупповые поезда, сообщили в ЗАО.

(Автор:Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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