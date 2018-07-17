Таможенный пост «Сыныг Корпю» на границе с Грузией работает в нормальном режиме - Госкомтаможни

17 июля 2018 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Таможенный пост «Сыныг Корпю» на азербайджано-грузинской границе работает в нормальном режиме, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном во вторник.

Накануне в социальных сетях были помещены видео кадры об очередях, наблюдаемых при пересечении пассажирами этого поста.

Как сообщили в комитете, в связи с летним сезоном число путешествующих за рубеж и приезжающих в Азербайджан заметно возрастает.

В частности, начиная с 15 июля таможенный пост «Сыныг Корпю» пересекли до 12 тысяч лиц, что намного превышает пропускной потенциал поста.

В результате в определенные часы суток наблюдались кратковременные очереди пассажиров. Однако благодаря незамедлительным мерам таможенных органов очереди были устранены, и таможенный пост работает в нормальном режиме.

В комитете напомнили, что очереди на таможенном посту возникают на линиях пропуска пассажиров, при пересечении же поста грузовыми и легковыми автомобилями проблем не наблюдается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане предлагается персонализировать заказы по электронной коммерции
ИКТ 11 июля 16:57
Таможня Азербайджана значительно увеличила отчисления в госбюджет
Бизнес 5 июля 19:34
Глава Госкомтаможни поручил облегчить пересечение азербайджано-российской границы для граждан и транспорта (ФОТО)
Экономика 2 июня 23:11
Азербайджанский производитель фруктов выйдет на рынки Великобритании и Италии
Бизнес 26 мая 12:01
В Азербайджане арестованы шесть человек за незаконный оборот лекарственных средств
Общество 7 мая 18:11
Назначен новый глава Балакенского управления Гокомтаможни Азербайджана
Бизнес 4 мая 14:46
Лента новостей
Национальная энергосберегающая компания Узбекистана объявила тендер
Тендеры 14:34
AMFA намерена привлечь новых инвесторов к финансированию НБКО
Бизнес 14:09
В Южной Корее разбился вертолет
Другие страны 14:06
Азербайджанский Xalq Bank заработал свыше 12 млн. манатов прибыли
Бизнес 14:02
Сфера услуг внесла наибольший вклад в рост ВВП Узбекистана
Бизнес 13:58
Используемые в Азербайджане устройства с клонированными IMEI-кодами будут отключены от сети
ИКТ 13:56
Россия и Словакия обсудили работу ОБСЕ
Россия 13:48
В рамках "дорожной" карты по перспективам развития нацэкономики Азербайджана реализовано свыше 90% работ
Бизнес 13:45
АzerTelecom подписала меморандум о сотрудничестве с компьютерной академией STEP
ИКТ 13:44