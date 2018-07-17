Таможенный пост «Сыныг Корпю» на границе с Грузией работает в нормальном режиме - Госкомтаможни

БАКУ /Trend/ - Таможенный пост «Сыныг Корпю» на азербайджано-грузинской границе работает в нормальном режиме, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном во вторник.

Накануне в социальных сетях были помещены видео кадры об очередях, наблюдаемых при пересечении пассажирами этого поста.

Как сообщили в комитете, в связи с летним сезоном число путешествующих за рубеж и приезжающих в Азербайджан заметно возрастает.

В частности, начиная с 15 июля таможенный пост «Сыныг Корпю» пересекли до 12 тысяч лиц, что намного превышает пропускной потенциал поста.

В результате в определенные часы суток наблюдались кратковременные очереди пассажиров. Однако благодаря незамедлительным мерам таможенных органов очереди были устранены, и таможенный пост работает в нормальном режиме.

В комитете напомнили, что очереди на таможенном посту возникают на линиях пропуска пассажиров, при пересечении же поста грузовыми и легковыми автомобилями проблем не наблюдается.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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