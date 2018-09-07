Азербайджан и Россия обсудили перспективы транспортного коридора "Север-Юг"

7 сентября 2018 00:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Транспортный коридор "Север-Юг" имеет важное значение в расширении связей и повышении транзитных перевозок между Азербайджаном и Россией.

Об этом в четверг на встрече с первым заместителем генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Александром Мишариным сказал министр экономики, сопредседатель межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Россией Шахин Мустафаев.

Министр отметил, что официальный визит Президента Азербайджана 1 сентября в Россию, проведенные в рамках визита встречи и подписанные 17 документов имеют особую значимость в расширении сотрудничества между двумя странами. Шахин Мустафаев также сказал, что в ходе встречи глав государств транспортная сфера была в центре внимания.

Министр отметил значимость международного транспортного коридора "Север-Юг" для обеих стран и поделился мнением о проделанной в этой сфере работе, а также о строительстве железнодорожной линии по транспортному коридору. Было сказано, что в настоящий момент продолжается строительство моста через реку Самур, осуществляемое совместно с Россией. Министр добавил, что посредством транспортного коридора по сравнению с прошлым годом объем грузоперевозок увеличился более чем в 100 раз. Шахин Мустафаев рассказал о возможностях сотрудничества по транспортному коридору "Восток-Запад".

Заместитель директора ОАО "Российские железные дороги" Александр Мишарин сказал, что международный транспортный коридор является одним из важных проектов, а также поделился мнением по поводу создания рабочей группы по строительству железнодорожной линии и другие вопросы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. )

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