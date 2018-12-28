Служба "Друг МСБ" начала работать еще в двух районах Азербайджана (ФОТО)

28 декабря 2018 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Губе и Гусаре приступила к деятельности служба "Друг МСБ" Агентства развития малого и среднего бизнеса, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Выступая на мероприятии в связи с началом работы службы «Друг МСБ» в Губе, первый заместитель председателя правления Агентства Натиг Гасанов подчеркнул, что развитие предпринимательства, в частности, малого и среднего бизнеса, один из приоритетов стратегии социально-экономического развития страны, осуществляемого под руководством Президента Азербайджана, рассказал о работе Агентства.

Было отмечено, что «Друг МСБ» будет оказывать поддержку предпринимателям по различным направлениям, созданию участков малого и среднего бизнеса, услуги в расширении существующей бизнес-деятельности.

Он напомнил, что службы «Друг МСБ» уже функционируют в Масаллы, Хачмазе, Сиязани, Шабране, Гяндже и Евлахе.

Гасанов пригласил предпринимателей Губа-Хачмазского экономического региона и близлежащих районов к тесному сотрудничеству со службами «Друг МСБ».

В рамках мероприятия была проведена презентация по службе «Друг МСБ», предоставлена информация о направлениях деятельности и оказываемых услугах.

Затем участники ознакомились с офисом службы.

В связи с началом работы службы «Друг МСБ» было проведено мероприятие и в Гусарском доме молодежи.

Первый зампред Агентства Натиг Гасанов рассказал об услугах и мерах поддержки, которые служба «Друг МСБ» будет оказывать предпринимателям, отметил, что новый механизм облегчит работу предпринимателей, будет значимой в защите их прав.

Отметим, что продолжаются работы по созданию 60 служб «Друг МСБ» по десяти экономическим районам с организацией «Дома МСБ» в Баку.

Выступившие на мероприятии предприниматели выразили признательность глава государства за поддержку, оказываемую развитию частного сектора.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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