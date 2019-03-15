В каких бакинских поселках создаются новые сети водоснабжения? (ФОТО)

15 марта 2019 10:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" (водный оператор) продолжает реализацию проектов по улучшению снабжения населения питьевой водой и использования канализационных услуг в Баку и близлежащих населенных пунктах, сообщили Trend в ОАО.

В соответствии с Планом мероприятий в поселках Хазарского района приступили к реализации новых проектов.

За период после сдачи в эксплуатацию комплекса ультрафильтрации водоочистных сооружений Джейранбатанского водохранилища и магистрального трубопровода Джейранбатан-Зиря произошли положительные изменения в обеспечении питьевой водой населения поселков Абшеронского полуострова. В населенных пунктах, расположенных на Абшеронском полуострове, в том числе поселках Хазарского района, началось создание водораспределительных сетей.

Эти проекты в Хазарском районе реализуются поэтапно, охватывая поселки Мардакан, Бузовна, Гала, Шувалан, Тюркан и Бина. Создается новая сеть водоснабжения в жилом квартале на пересечении улиц А. Илдрыма и Приморской в поселке Шувалан. Здесь строится водопроводная сеть протяженностью 9,8 км с использованием труб различного диаметра.

Также начато расширение водопроводной сети в поселке Шаган. На территории поселка будет создана сеть водоснабжения протяженностью 3,8 км с использованием труб различного диаметра.

Новая сеть централизованного водоснабжения будет создана на территории "Сюдчюлюк" поселка Бина. Здесь планируется строительство водопроводных линий общей протяженностью 4,6 км.

Продолжается строительство сетей водоснабжения на улицах С.Есенина и Г.З. Тагиева в поселке Мардакан, на улице Короглу в поселке Бузовна, а также в поселке Гала.

В целом в рамках осуществляемых в Хазарском районе проектов будет проложен 21 километр водопроводов и установлены счетчики. Строительно-монтажные работы завершатся до лета. В настоящее время продолжается установка счетчиков в домах в поселках Бузовна и Тюркан.

Отметим, что на сегодня ОАО "Азерсу" обслуживает в восьми поселках Хазарского района около 35 тысяч абонентов.

(Текст: Али Гасымов)

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