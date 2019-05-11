Пчеловоды Азербайджана получат крупные субсидии

11 мая 2019 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пчеловодческие хозяйства Азербайджана, которые не получили субсидии в 2018 году, получат их в этом году, сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

«В министерстве сельского хозяйства прошло очередное заседание республиканской комиссии по выдаче субсидий физическим и юридическим лицам, занимающимся пчеловодством. На заседании было принято решение о том, чтобы ряд физических и юридических лиц, подавших документы в конце прошлого года, но не получившие субсидии из-за того, что идентификация пчелиных семей не была завершена, получат их в сумме 910,46 тысячи манатов в 2019 году за 91 046 пчелиных семей (ульев)", - отметили в министерстве.

Как говорится в сообщении, данное решение коснется 4 507 пчеловодов и пчеловодческих хозяйств по 842 административным территориям

Принятое на заседании минсельхоза решение было направлено в министерство финансов и Государственный центр аграрного развития.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане свыше 180 тыс. фермеров внесены в электронную информационную систему (ФОТО)
Экономика 10 мая 15:43
Азербайджан повысит конкурентоспособность местной продукции - министр
Бизнес 3 мая 11:22
Министерство сельского хозяйства Азербайджана обучает фермеров аграрным навыкам
Экономика 23 апреля 17:21
При сборе урожая "Агролизинг" будет отдавать предпочтение малым зерновым хозяйствам Азербайджана
Бизнес 17 апреля 17:01
В Азербайджане подешевели лук, картофель и капуста
Экономика 16 апреля 17:02
Азербайджан отменил пошлины на импорт лука
Бизнес 8 апреля 14:02
Лента новостей
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 12:33
В Загатале выпало около 60 мм осадков
Общество 12:33
Итальянская текстильная компания планирует запустить свое производство в Узбекистане
Бизнес 12:32
Выбран поставщик линейных труб для интерконнектора Греция-Болгария
Энергетика 12:32
Таир Рзаев: Безучастность международных организаций создает условия нарушению стабильности в регионе
Политика 12:11
Казахстан, другие страны ЕАЭС и Иран создали временную зону свободной торговли
Бизнес 12:04
Директор ПРООН по странам Европы и СНГ впервые посетит Узбекистан
Бизнес 12:03
Азербайджанский мед выходит на новые рынки (Эксклюзив)
Бизнес 12:01
В Армении подали в суд на Никола Пашиняна
Армения 11:41