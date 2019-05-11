Пчеловоды Азербайджана получат крупные субсидии

БАКУ /Trend/ - Пчеловодческие хозяйства Азербайджана, которые не получили субсидии в 2018 году, получат их в этом году, сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

«В министерстве сельского хозяйства прошло очередное заседание республиканской комиссии по выдаче субсидий физическим и юридическим лицам, занимающимся пчеловодством. На заседании было принято решение о том, чтобы ряд физических и юридических лиц, подавших документы в конце прошлого года, но не получившие субсидии из-за того, что идентификация пчелиных семей не была завершена, получат их в сумме 910,46 тысячи манатов в 2019 году за 91 046 пчелиных семей (ульев)", - отметили в министерстве.

Как говорится в сообщении, данное решение коснется 4 507 пчеловодов и пчеловодческих хозяйств по 842 административным территориям

Принятое на заседании минсельхоза решение было направлено в министерство финансов и Государственный центр аграрного развития.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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