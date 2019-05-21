В Азербайджане предлагается изменить закон о проверках в сфере предпринимательства

21 мая 2019 15:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагаются изменения в закон «О регулировании проверок, проводимых в сфере предпринимательства, и защите интересов предпринимателей». Соответствующий законопроект был включен в повестку сегодняшнего заседания парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, сообщает во вторник Trend.

Законопроект, поступивший в парламент по представлению Президента Ильхама Алиева, предусматривает устранение ограничения на проведение проверок ряда объектов, а именно с потенциалом опасности, в сфере контроля над радиационной безопасностью и контроля над безопасной эксплуатацией в горнодобывающей сфере.

По действующему законодательству, проверки, проводимые в сфере предпринимательства в стране, приостановлены до 1 января 2021 года.

Но для сохранения жизни и здоровья людей, безопасности и защиты экономических интересов государства в подобных случаях, согласно новой редакции, допускается проведение проверок.

Законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Кямаля Сеидова)

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