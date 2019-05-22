В Азербайджане выросли производственные мощности завода "ASK Şüşə"

БАКУ /Trend/ - Запущена вторая производственная линия первого производственного цеха завода "ASK Şüşə" ("АПК Стекло").

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО “Азербайджанская промышленная корпорация”, генеральный директор организации Кямран Набизаде, в ходе осмотра предприятия, ознакомился с текущим состоянием дел и отдал необходимые распоряжения.

Ожидается, что в результате запуска новой производственной линии, откроются 50-60 новых рабочих мест, производственные мощности завода достигнут 90 процентов потенциала, что означает выпуск 80-85 миллионов штук стеклотары в год.

Отметим, что основанное в 2018 году ООО "ASK Şüşə" - одно из предприятий ОАО “Азербайджанская промышленная корпорация”. Завод располагается на площади в 22 гектара, оснащен современным итальянским оборудованием и обладает самым большим производственным потенциалом в регионе. Большая часть сырья импортируется из России, Украины, Турции и других стран.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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