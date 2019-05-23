Продолжает совершенствоваться инфраструктура Бакинского международного автовокзала (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжает совершенствоваться инфраструктура Бакинского международного автовокзала.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий, в транспортном хабе, созданном недавно на территории Бакинского международного автовокзального комплекса, установлены новые информационные табло с обозначением объектов и направлений внутри транспортного узла, а также служебных участков на его территории. На входах и выходах хаба и комплекса установлены дорожные знаки для водителей.

Отметим, что ранее для удобства пассажиров на территории транспортного хаба были созданы специальные участки с ручными тележками для транспортировки багажа.

В ближайшие дни на территории автовокзального комплекса и хаба будут сданы эксплуатацию новые камеры хранения.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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