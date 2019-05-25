В Баку обсудили роль ОМС в предотвращении неформальной занятости

25 мая 2019 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана прошла встреча, посвященная вопросам обязательного медицинского страхования.

Как сообщает в субботу Trend, целью мероприятия при участии представителей Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию было обсуждение вопросов возможностей системы обязательного медицинского страхования в предотвращении неформальной занятости в соответствии с пунктом 1.6 распоряжения главы государства об утверждении «Плана мер по предотвращению неформальной занятости в Азербайджане».

Завотделом по политике занятости и демографии министерства, руководитель секретариата комиссии по регулированию и координации трудовых отношений Эльнур Сулейманов рассказал о положительных результатах мер по предотвращению неформальной занятости, роли в этом обязательного медицинского страхования, внедрение которого ожидается в будущем году.

Было подчеркнуто, что в рамках совместной деятельности идет работа по взаимной интеграции электронных информационных систем обеих структур.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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