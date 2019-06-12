В Баку прошел круглый стол по 1-му Каспийскому экономическому форуму (ФОТО)

12 июня 2019 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центр исследований международных отношений и посольство Туркменистана провели круглый стол, посвященный первому Каспийскому экономическому форуму.

В мероприятии участвовали депутаты, послы прикаспийских стран, эксперты и политологи, представители интеллигенции и студенты, передает в среду Trend.

Член Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана, председатель ЦИМО, доктор философии политических наук Руфиз Гонагов в своей вступительной речи рассказал о важности укреплении дружбы и сотрудничества между народами прикаспийских стран. Он обратил внимание на перспективы добрососедских отношений, двустороннего и многостороннего экономического сотрудничества Азербайджана с прикаспийскими странами. Гонагов рассказал также о значении Каспийского экономического форума, который пройдет 12 августа в Туркменистане с участием глав прикаспийских государств - первого после определения правового статуса Каспия.

Выступив на тему первого Каспийского экономического форма, посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишанкулиев сообщил, что экономическое сотрудничество с Азербайджаном и другими прикаспийскими странами оказывает значительное влияние на их суверенность, отметил важность дружбы и сотрудничества.

Выступивший с лекцией на тему "Логистический и транзитный потенциал Каспия" первый секретарь посольства Туркменистана в Азербайджане Овезгельды Джуманазаров сообщил что, современное экономическое развитие требует поиска новых путей на мировые рынки. С этой точки зрения, прикаспийские страны должны расширять геоэкономические возможности как морскими, так и сухопутными путями, а также фронт совместных усилий в этой области.

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, выступил на тему " Перспективы сотрудничества мозговых центров прикаспийских стран", отметив важность деятельности мозговых центров для эффективной реализации экономических инициатив.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) профессор Хикмет Мамедов выступив на тему " Каспий, как новый энергетический и транспортно-коммуникационный коридор", рассказал о текущей ситуации вокруг каспийского логистического коридора и перспективах сотрудничества прикаспийских стран. Депутат отметил, что успешно продолжение Президентом Ильхам Алиевым стратегии стабильного развития каспия вокруг глобальных и региональных проектов, начало которой положил великий лидер Гейдар Алиев.

Вице-президент компании BP-Азербайджан Бахтияр Асланбейли в своем докладе "Нефтегазовые проекты в Каспийском море" отметил растущее значение нефтегазовых проектов Каспия в масштабах мира и их влиянии на укрепление взаимовыгодного регионального и глобального сотрудничества прикаспийских стран. Асланбейли также отметил, что нефтегазовые проекты каспийского бассейна являются одними из самых выгодных экономических проектов XXI века.

Заведующая отдела Академии наук Азербайджана, профессор Рена Мирзазаде говоря о важности круглого стола на тему "Основы развития научно-инновационного сотрудничества в прикаспийских странах", отметила, что страны региона должны укреплять научно-инновационное и гуманитарное сотрудничество. По ее словам, такое сотрудничество также положительно влияет на региональные и глобальные проекты и имеет важные нучно-стратегических перспективы.

Политический эксперт Рафаил Беджанов отметил, что проекты в рамках концепции " Интеграция и региональное сотрудничество на Каспии" вносят большой вклад в региональную безопасность и стабильное сотрудничество. Эксперт добавил, что необходим поиск форм всестороннего и многоступенчатого развития для обеспечения безопасности региональных проектов.

Доктор философии, эксперт Гусейн Ибрагимов, выступивший с докладом "Каспийский регион: международные экономические и культурные интересы" особо отметил, что укрепление культурных связей повлияет на экономическое сотрудничество прикаспийских стран.

Руководитель медийной группы "Телеграф" Айнур Джамалгызы отметила важность сотрудничества субъектов масс-медиа прикаспийских стран в своем докладе "Каспийский бассейн и информационная безопасность".
В конце мероприятия прошли обсуждения прозвучавших выступлений. В них приняли участие заместитель директора информационного агентства "Trend", политический обозреватель Арзу Нагиев, экономический эксперт Вугар Байрамов, руководитель информационного агентства "Azpress.az" Расим Садыхов, учредитель газеты "Баку-Новости", политический обозреватель Айдын Гулиев и эксперт ЦИМО Рамин Самедов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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