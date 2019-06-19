В Масаллы открылся Центр по проведению выставок и продаже произведенной в промкварталах мебели (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Масаллинском промышленном квартале 18 июня открылся Центр по проведению выставок и продаже продукции предприятий, действующих в сфере мебельного производства, сообщает в среду Trend.

В Центре на площади в 1200 квадратных метров демонстрируются различные комплекты мебели, спальная, кухонная мебель, столы, стулья, диваны, мебельные аксессуары и т.д.

Одной из основных сфер деятельности предпринимателей в промышленных парках и кварталах является производство мебели. Ее производят шесть резидентов промышленных парков и кварталов. Учитывая потенциал региона, в сфере мебельного производства в основном специализируются резиденты Масаллинского промышленного квартала. Из десяти функционирующих здесь резидентов пять производят мебельную продукцию.

В первом квартале 2019 года промышленное производство в Азербайджане выросло на 4,4 процента против 1,5 процента в прошлом году, в ненефтяном секторе – на 1,7 процентов, в ненефтяной промышленности - на 15,6 процентов, сообщает в среду Trend.

В январе-марте текущего года доля промышленности в ВВП составила 46 процентов против 44,2 процентов в прошлом году.

В настоящее время в Азербайджане функционируют пять промышленных парков – Сумгайытский химико-промышленный парк, Балаханский, Мингячевирский, Гарадагский и Пираллахинский промышленные парки.

До настоящего времени в парках зарегистрированы более 40 резидентов, 24 из которых уже приступили к производственной деятельности. В текущем году к производству приступят еще 12 резидентов. В отношении резидентов применяются различные стимулирующие меры: так, после регистрации в течение семи лет они освобождены от налогов на имущество земельного налога и налога на прибыль, от НДС на импортированную технику, технологическое оборудование, а также таможенных пошлин. Кроме того, в промышленных парках за счет государственных средств создается современная инфраструктура, обеспечивается направленность средств предпринимателей на инвестирование. Наряду с этим с 2016 года началось применение механизма по поощрению инвестиций, и до настоящего времени 328 субъектам предпринимательства выдано 382 документа по поощрению инвестиции.

Этим проектам, охватывающим восемь экономических районов, предусмотрено вложить около 3,3 миллиарда манатов инвестиций, и открыть 24,8 тысяч рабочих мест.

До настоящего времени в промышленные парки вложено 3,3 миллиарда долларов инвестиций, открыто около девяти тысяч постоянных рабочих мест.

На последующих этапах планируется вложить до 400 миллионов долларов инвестиций, открыть более 1600 рабочих мест.

До сих пор в промышленных парках было произведено 1,39 миллиарда манатов продукции, из которой экспортирована продукция на 267 миллионов манатов.

В данный момент успешно функционируют Нефтчалинснкий и Масаллинский промышленные парки, завершены работы в Гаджигабульском промышленном квартале, а в Сабирабадском промышленном квартале ведутся завершающие работы.

В функционирующих промышленных парках до настоящего времени произведена продукция на 33 миллиона манатов.

В вышеуказанные промышленные кварталы с 36 зарегистрированными участниками планируется инвестировать около 140 миллиона манатов, и создать до двух тысяч новых рабочих мест. Так, 21 из этих предприятий уже приступило к производственной деятельности, в этом году начнут функционировать еще 15.

Напомним, что соответствующими распоряжениями Президента Ильхама Алиева 2014 год был объявлен «Годом промышленности» в Азербайджане, и в декабре того же года была утверждена Госпрограмма по развитию промышленности в Азербайджане на 2015-2020 годы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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