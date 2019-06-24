Завершился фестиваль Organic Food Festival 2019 (ФОТО)

24 июня 2019 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершился фестиваль Organic Food Festival 2019, который прошел, 21-23 июня в Приморском национальном парке.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (Агентство развития МСБ), в течение трех дней более 10 тысяч гостей посетили фестиваль, проводимый в стране с целью продвижения бренда "Made in Azerbaijan", а также местных и зарубежных производителей биологически чистых продуктов.

На фестивале, организованном Агентством развития МСБ, Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Государственной аграрно-торговой компанией и PR-агентством Proaktiv, было представлено около 150 продуктов и услуг более 50 компаний, микро и малых предпринимателей.

При поддержке Агентства развития МСБ, микро и малые предприниматели представили на фестивале биологически чистые продукты питания, такие, как мед, травяные чаи, фруктовые соки, различные растительные масла, домашние сладости, специи, рис, сушеные фрукты, а также экологически чистые упаковочные материалы и проекты социального предпринимательства.

Следующий "Organic Food Festival" состоится в июне 2020 года.

Следует отметить, что начиная с 2018 года, Агентство развития МСБ оказывает и намерено продолжат поддержку стартапам, микро и малым предпринимателям в участии и демонстрации своих продуктов и услуг на различных выставках, ярмарках и фестивалях, а также в деле налаживания и расширения партнерских связей..

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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