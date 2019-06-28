Большинство азербайджанских предпринимателей довольно сотрудничеством с ADRA

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане большинство предпринимателей (61 процентов), официально оформивших наружную рекламу, высоко оценили сотрудничество с Азербайджанским государственным рекламным агентством (ADRA), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Это утверждение, основано на результатах опроса Агентства, осуществленного посредством SMS среди четырех тысяч предпринимателей, официально зарегистрировавших наружную рекламу с января по май текущего года.

По результатам голосования, только 20 процентов предпринимателей остались недовольными сотрудничеством со структурой, однако большинство (порядка 80 процентов) отметили, что не сталкивались с трудностями при оформлении рекламы. Опрос продолжает на сайте ADRA.

Замечания и предложения могут быть указаны как в самом опросе, так и озвучены по телефону 1412.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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