Новруз Мамедов избран председателем наблюдательного совета ГНФАР на следующий срок

4 июля 2019 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Состоялось заседание наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ). Решением совета, премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов избран его действующим председателем на следующий срок, передает Trend со ссылкой на фонд.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, связанные с годовым отчетом фонда об исполнения бюджета на 2018 год. Учитывая заключение независимого аудитора (ООО Pricewaterhousecoopers Audit Azerbaijan), заключение Счетной палаты об исполнении бюджета 2018 года, а также исполнение бюджетных доходов в размере 17,6141 миллиарда манатов или на уровне 115 процентов, и исполнение бюджетных расходов в размере 11,4556 миллиарда манатов, или на уровне 99,8 процента, было решено представить для утверждения Президенту Азербайджана отчет об исполнении бюджета SOFAZ на 2018 год.

Наблюдательный совет счел целесообразным внести изменения об окончательной дате представления финансовых отчетов и отчетов об исполнении бюджета SOFAZ в нормативных актах, регулирующих деятельность фонда, и рекомендовал представить эти изменения Президенту Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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