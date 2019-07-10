В Азербайджане заработал очередной «Друг МСБ» (ФОТО)

10 июля 2019 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Шамахы сегодня открылся 14-й по счету офис "Друга малого и среднего бизнеса" (Друг МСБ), сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при министерстве экономики Азербайджана.

В мероприятии, проведенном в этой вязи, с участием представителей государственных структур и местных предпринимателей, председатель правления Агентства Орхан Мамедов проинформировал о деятельности своей организации и механизме «Друг МСБ», отметив, что данный механизм является одним из важных проектов, разработанных на платформе сотрудничества между государством и предпринимателями, в соответствии со стратегической линией Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Государство — лучший партнер предпринимателя". Он подчеркнул, что «Друг МСБ» - один из важных механизмов Агентства для предпринимателей — применяется с сентября 2018 года.
"Включая Шамахинский район, «Друзья МСБ» функционируют в 14 городах и районах. Этот механизм помогает определять и реализовывать инициативы и потенциал субъектов малого и среднего бизнеса. Мы также оказываем поддержку в создании и развитии бизнеса на всех этапах деятельности субъектов МСБ и в деле защиты прав предпринимателей”, - отметил он.

Сказав, что Шамахы, являющийся одним из сельскохозяйственных и туристических районов страны, обладает большим потенциалом с точки зрения развития малого и среднего бизнеса, Мамедов пригласил предпринимателей к тесному сотрудничеству с «Другом МСБ».

Глава исполнительной власти Шамахинского района Таир Мамедов подчеркнул, что, благодаря успешной социально-экономической политике главы государства, регионы развиваются, в них создаются благоприятные условия для дальнейшего расширения всех сфер экономики, и в том числе, предпринимательской деятельности.

Было отмечено, что «Друг МСБ» в Шамахы — первый в Нагорно-Ширванском экономическом регионе, будет полезным для опытных и начинающих предпринимателей.

Далее, в рамках мероприятия прошла презентация "Друзей МСБ". Участники были проинформированы о направлениях деятельности и оказываемых услугах, после чего предприниматели говорили о своих проблемах и нуждах.

Участники мероприятия также ознакомились с офисом «Друг МСБ», находящимся в Центре Гейдара Алиева в Шамахинском районе. В Офисе созданы надлежащие условия для оказания услуг предпринимателям, работают волонтеры МСБ.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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