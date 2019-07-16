В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)

16 июля 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Одним из проектов, осуществляемых согласно плану мер в текущем году в Зардабском районе, является проект реконструкции автомобильной дороги Зардаб-Гаравалли протяженностью 11,4 километра.

Как сообщили во вторник Trend из Государственного агентства автомобильных дорог, дорога местного значения, ответвляющаяся от дороги Уджар-Зардаб-Агджабеди, относится к четвертой технической категории, обеспечивает проезд в районный центр и соседние районы четырех сел с населением общей численностью более четырех тысяч человек.

В результате продолжительной эксплуатации дорожное покрытие местами пришло в негодное состояние, образовались многочисленные ямы и выбоины. Естественно такое состояние дороги негативно сказывается движении транспорта и развитии окрестного сельского хозяйства.

В рамках проекта, все неровности были заполнены грунтом и утрамбованы.

По причине выхода из строя водопропускных каналов, осуществлена укладка металлических и железобетонных труб различного диаметра общей протяженностью более 500 погонных метров.

В укладке дорожной основы используются смеси, отвечающие требованиям «Норм и правил строительства». На участках, где дорожная основа уже уложена, начаты работы по асфальтированию. Согласно проекту, дорога будет покрыта двумя слоями асфальтобетона толщиной 12 сантиметров.

На заключительном этапе проекта планируется установка автобусных остановок, 52 дорожных знаков, 306 сигнальных опор, а также нанесение дорожной разметки.

(Автор: Самир Али Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)

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