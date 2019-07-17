БАКУ/Trend/ - В Загатальском районе Азербайджана завершился сбор роз. Об этом Trend сообщили в ООО "Azrose", действующем в Загатале.

Согласно информации, результаты сбора урожая роз в этом году оказались более продуктивными по сравнению с прошлогодними показателями.

«У нас 181 гектаров цветников, из которых на 36 гектарах произрастает лаванда, а на 145 гектарах - высажены розы. В текущем году из 145 гектаров, был проведен сбор лепестков роз на 121 гектарах. В минувшем году на 64 гектарах земли было собрано 120 тонн лепестков розы. В этом году на 121 гектарах земли было собрано 280 тонн лепестков розы, что на 20 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, в прошлом году с одного гектара полей было собрано 1,8 тонны урожая, а в этом году данный показатель составил 2,3 тонны», - сказал представитель компании "Azrose".

По словам собеседника агентства, сбор цветов лаванды все еще продолжается, поэтому трудно привести конкретные показатели по сбору урожая и производительности.

(Автор: Самир Али. Редактор: Хазар Ахундов)

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