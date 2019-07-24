Гянджинский автомобильный завод будет сотрудничать с финской компанией (ФОТО)

24 июля 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ПО «Гянджинский автомобильный завод» и финская компания "Sampo" подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает в среду Trend.

Предложение о совместной деятельности поступило от компании "Sampo".

Меморандум от "Sampo" подписал директор по региональным продажам и маркетингу Сами Сеппала, а от ПО «Гянджинский автомобильный завод» - замдиректора завода Эльшан Мамедов.

В соответствии с документом стороны будут сотрудничать в сферах техсервиса комбайнов, производства и снабжения запчастями и др.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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