В Нью-Йорке состоялся второй Каспийский бизнес-форум (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Каспийский политический центр и Торговая палата США при поддержке посольств Азербайджана, Афганистана, Грузии, Казахстана, Турции, Туркменистана, Узбекистана 24 сентября провели в Гарвардском клубе Нью-Йорка второй Каспийский бизнес-форум, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

Нью-Йорский Каспийский бизнес-форум, опирающийся на стратегическое партнерство между США и странами Транскаспийского коридора, представляет собой ведущую платформу по созданию широких возможностей для бизнес-кругов Америки и стран Каспийского региона.

Бизнес-форум, состоящий из двух панельных заседаний, открыл исполнительный директор Каспийского политического центра Афган Нифти.

Говоря о значении мероприятия, исполнительный директор отметил, что Каспийский бизнес-форум, собравший бизнес лидеров, зарубежных политических экспертов, официальных лиц Америки и стран Каспийского региона, позволяет в очередной раз исследовать новые направления и создать новые инвестиционные возможности.

Отметив, что в форуме участвуют более 100 компаний, Афган Нифти выразил признательность посольствам всех стран-участниц, партнерам и спонсорам.

Участвующий в форуме заместитель государственного секретаря США по странам Кавказа и Восточной Европы Джордж Кент во время своего выступления подчеркнул важность Каспийского региона для США.

Кент отметил, что независимость этих стран и освобождение их от влияния внешних сил важны для Америки. В то же время Джордж Кент рассказал о значении реализации Транскаспийского газопровода, подчеркнул, что он служит интересам стран региона.

Официальный представитель США выразил большую надежду на то, что итальянская сторона в скором времени завершит работы, и «Южный газовый коридор» в следующем году будет сдан в эксплуатацию.

Выступая на мероприятии, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров рассказал о развитии дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и США. Отметив интенсивное расширение торговых связей между двумя странами, министр подчеркнул, что США инвестировали в Азербайджан 10 миллиардов долларов.

В ходе своего выступления Эльмар Мамедъяров констатировал, что проект «Южный газовый коридор» удостоился большой поддержки со стороны США и Европы.

Министр отметил, что данный проект будет введен в эксплуатацию в будущем году, после завершения итальянского сегмента.

Вице-президент SOCAR Эльшад Насиров в своем выступлении также коснулся проекта «Южного газового коридора».

По словам вице-президента, как только будет готова итальянский сегмент коридора, Азербайджан будет готов к поставке энергоресурсов в страны Европы.

Вице-президент также отметил, что азербайджанские нефтяные компании предпринимают важные шаги по очистке воды и поддержанию экологической безопасности окружающей среды.

Участие в проходившем во второй раз в этом году Каспийском бизнес-форуме Корпорации частных зарубежных инвестиций правительства США, Европейского банка реконструкции и развития и более 100 таких компаний, как John Deere, свидетельствует о ежегодном расширении масштаба мероприятия.

Целью приглашения на форум Каспийского политического центра представителей частного сектора и других высокопоставленных лиц, членов правительства стран Каспийского региона является обсуждение возможностей бизнеса, привлечения инвестиций, финансирования, а также определения задач, стоящих перед партнерами.

Напомним, что Каспийский политический центр является функционирующей в Вашингтоне независимой некоммерческой организацией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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