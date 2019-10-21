Прогноз по курсу маната к доллару в Азербайджана на следующий год

21 октября 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно прогнозам на будущий год в Азербайджане курс маната к доллару сохранится на уровне 1,7. Об этом, как передает Trend, говорится в проектах государственного и сводного бюджетов Азербайджана на 2020 год.

Согласно этим проектам, как и в прошлом году, удалось обеспечить устойчивость курса и сохранить на однозначном уровне индекс потребительских цен (инфляция). На этой основе, в январе-августе 2019 года курс маната к доллару составил 1.7 маната, а инфляция - 2,6 процента.

В целом, положительная динамика в экономике, тесно координированное осуществление монетарной и фискальной политики способствуют поддержанию стабильности обменного курса национальной валюты и в будущем году. Поэтому прогнозируется, что курс маната к доллару в 2020 году сохранится на уровне 1,7.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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