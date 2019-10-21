О судьбе некачественного меда, изъятого у пчеловодов на время ярмарки в Баку

21 октября 2019 20:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Недопущенный на ярмарку мед возвращен владельцам.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель правления ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" Лейла Мамедова. По ее словам, эта продукция содержалась на складах до конца ярмарки.

"Мед низкого качества содержался на специально отведенных складах до 19 октября. В последний день продукция была возвращена владельцам. Также был подписан контракт с Ассоциацией пчеловодов по сохранению непригодного меда. Согласно контракту, ущерб, нанесенный продукции в результате неправильного хранения полностью был бы оплачен ОАО", - сказала она.

Напомним, что с 28 сентября по 18 октября по адресу: проспект Фатали хана Хойского 10 в Наримановском районе Баку (на территории Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова) проходила 20-я Республиканская ярмарка-продажа пчеловодческой продукции.

На ярмарке покупателям предлагалась продукция пчеловодческих хозяйств Дашкесанского, Огузского, Загатальского, Балакенского, Астаринского, Лерикского и других районов Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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