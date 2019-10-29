Агентство пищевой безопасности организовало инфотур в Бакинский грузовой терминал (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) организовало для журналистов инфотур в Бакинский грузовой терминал Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Как сообщает во вторник Trend, при участии журналистов орган таможни и сотрудники АПБ произвели осмотр продукции, поступившей на таможенную территорию.

Заведующий сектором Агентства Самир Рустамли сообщил журналистам, что АПБ подвергает общему контролю все пищевые продукты, поступающие в страну. По его словам, в товарооборот допускается только продукция, соответствующая показателям безопасности.

«Наша цель – обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов, импортируемых в страну, а также охрана здоровья населения. Для импорта пищевых продуктов в страну, предприниматели в первую очередь обращаются в Агентство для получения сертификата пищевой безопасности», - сказал Рустамли.

Журналисты были проинформированы, что в первую очередь проверяется соответствующая документация. В случае если документы в порядке партия продукции проходит через проверку идентификации и соответствия. То есть проверяется соответствие фактической продукции с заявленной в документах. Далее образцы, взятые с продукции с целью проверки соответствия требованиям безопасности, отправляются в лаборатории Института пищевой безопасности.

В лабораториях продукция проверяется согласно минимальным показателям качества и безопасности, в случае, если продукция не соответствует требованиям нормативно-технических документов она депортируется, уничтожается или утилизируется.

Было отмечено, что за девять месяцев этого года был пресечен ввоз в страну 24 тысяч килограммов негодного мяса, 16 обращений были отклонены (в связи с обнаружением микроорганизмов, подлежащим карантину). Учитывая опасность обнаруженных вредоносных организмов уничтожено 105 572 килограммов продукции, также различными способами (фумигация, термическая обработка, процеживание) обезврежено 925.4 тонны продукции.

Лаборатории Института оснащены современным аналитическим оборудованием. В том числе микробиологические и молекулярные показатели пищевых продуктов проверяются прибором, принцип работы которого основан на полимеразной цепной реакции в режиме реального времени.

Все это позволяет обеспечивать охрану здоровья населения, импорт только качественных и безопасных пищевых продуктов, а также повышение экспортного потенциала произведенной в стране продукции.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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