Счетная палата Азербайджана одобрила пакет сводного бюджета на следующий год

31 октября 2019 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Счетной палате прошло очередное коллегиальное заседание.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Палату, на заседании подробно обсуждены и утверждены заключения по законопроектам "О государственном бюджете на 2020 год", "О бюджете на 2020 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальные обеспечение и защиту" и "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год", рекомендовано обсуждение документов в Милли Меджлисе (парламент).

Кроме этого, на заседании обсужден Аудиторский отчет по контрольным мерам в отношении использования средств, выделенных ОАО "Азерсу" из государственного бюджета, проект решения коллегии был утвержден после обсуждений. С целью обеспечения его исполнения было принято решение направить соответствующим госструктурам представления и предоставить Милли Меджлису информацию о результатах аудита.

В ходе заседания была утверждена программа, связанная с контрольной мерой, предусмотренной в рабочем плане Счетной палаты.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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