Эльмар Мамедъяров о перспективах партнерства с ЕС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мы слышим различные высказывания, в том числе о расширении или создании институциональной базы Восточного партнерства (ВП). Азербайджан предпочитает индивидуальный подход.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на семинаре министров «Новый политический взгляд для Восточного партнерства».

По его словам, Азербайджан сегодня находится на стадии осмысления того, что на сегодняшний день дало ВП и куда оно идет.

"К чему может привести следующее десятилетие ВП, насколько привлекательным для Азербайджана будет его инструменты и механизмы, каким будет отличие структурированного диалога от прежнего, чего будет больше – обязательств или реальных, материальных возможностей. Совершенно ясно, что мы задаемся такими вопросами и за последние 10 лет уделили время на определение того, в чем же заключается дополнительная ценность Восточного партнерства для связей Азербайджана с ЕС. Мы слышим различные высказывания, в том числе о расширении или создании институциональной базы Восточного партнерства (ВП). Азербайджан предпочитает индивидуальный подход. Мы должны быть прагматиками и реалистами", - сказал министр.

Далее, Мамедъяров коснулся роли Азербайджана в реализации энергетической политики Европы.

"Азербайджан часто ассоциируется с нефтью и газом. Я представлю вам новый элемент значимости энергетических источников. Во-первых, природный газ более «чистое» топливо по сравнению с углем. Во-вторых, природный газ Азербайджана может сыграть роль идеального переходного топлива в кампании ЕС по повышению энергетической эффективности. Это можно отнести также к климатической политике. Итак, газопровод, следующий в ЕС вносит непосредственный вклад в климатическую политику ЕС. Как видите, это вопрос и торговли, и инфраструктуры, и окружающей среды», - сказал Эльмар Мамедъяров.

Он отметил, что взаимосвязь должна быть несущей силой многостороннего сотрудничества ВП.

«Сегодня это является источником стабильности и средством для укрепления устойчивости в партнерских странах. Эта тема привлекает инвесторов, финансовые ведомства, частный сектор. Это также является торговлей, созидательной торговлей. Не протекционизм. Международная многосторонняя инициатива ЕС – Европейский форум по связям определяет важную роль Азербайджана и стран на различных материках, которые стремятся достичь взаимодействия. Возможно Азербайджан и не является для ЕС крупным рынком. Азербайджан не сильно конкурирует с европейскими компаниями. Но именно экономика и рынок возвеличивают контракты, подписанные с иностранными инвесторами, в статус национальных законов. Инвесторы спокойны за свой капитал и бизнес в Азербайджане. Мы гордимся тем, что чтим контракты. Они крайне прозрачны. Мы сумели сделать это с помощью «Контракта века» от 1994 года, благодаря которому Азербайджан открыл для мира свои природные ресурсы. Мы вновь сделаем это, чтобы нанести имя Азербайджана на карту Евразии в качестве логистического центра. Где еще в ЕС или регионе Восточного партнерства инвестор в течение 30-40 лет может неизменно пользоваться столь либеральным финансовым, инвестиционным режимом? Это очень долгий период. Это высокие обязательства. Необходима политическая воля. Стабильность очень важна. Заработать могут все. Азербайджан является дружественной для инвесторов страной. Выбор Азербайджана многими бизнесменами и инвесторами ЕС неслучаен. На самом деле ЕС является нашим торговым и инвестиционным партнером номер один", - добавил министр.

По словам Мамедъярова, партнерские связи следует укреплять.

"С этой целью, Азербайджан работает над унификацией тарифов со странами Центральной Азии для обеспечения нужд растущей торговли посредством железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Мы высоко ценим поддержку со стороны ЕС этого регионального магистрального проекта и перспективы дальнейших связей со странами ЕС. Неудивительно, что несколько крупных логистических компаний из Австрии, Германии, Венгрии и других стран ЕС заинтересованы в совместной эксплуатации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс для грузоперевозок между Азией и Европой», - сказал Мамедъяров.

Он напомнил, что в ходе своего последнего визита в Азербайджан президент Туск подтвердил, что были предприняты впечатляющие шаги для превращения Азербайджана в транспортно-логистический центр, и отметил амбиции страны в отношении своих северных и южных соседей.

"Вот каким образом мы нанесли название страны на карту – Азербайджан не только обеспечивает функционирование многомиллиародного Южного газового коридора, но и страна поощряющая несколько транспортных коридоров между Европой и различными частями Азии.

Тем не менее, мы не останавливаемся на этом, обеспечивая в стране финансовую, экономическую, социальную и экологическую стабильность, мы тем самым материализуем предпосылки для привлечения больших инвестиций . Неудивительно, что в отчете Всемирного банка «Doing Business 2020» по пункту "начало бизнеса" Азербайджан занял девятое место, а по кредитным и финансовым возможностям – первое», - отметил Эльмар Мамедъяров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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