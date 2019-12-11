Азербайджан подписал с Кореей Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сфере статистики (версия 2)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:16)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Корея подпишут новое соглашение о сотрудничестве в сфере статистики.

Государственный комитет по статистике Азербайджана и Комитет статистики Кореи подписали «Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве в сфере статистики», сообщает в среду Trend.

Церемония подписания прошла в рамках конференции, проведенной на тему «Укрепление кадрового потенциала и ИКТ в сфере официальной статистической информации».

Меморандум подписали председатель Государственного комитета по статистике Таир Будагов и глава Комитета статистики Кореи Шин-воок Канг.

Меморандум нацелен на усиление кадрового потенциала, обмен опытом и информацией, применение современных ИКТ в производстве статистики, проведение совместных конференций и пр.

Таир Будагов отметил, что предприняты очень важные шаги , чтобы национальная система статистики Азербайджана соответствовала европейским стандартам.

По его словам, начиная с 2015 года, в стране была проделана очень большая работа для развития национальной системы статистики: «По поручению главы государства, основная цель - довести национальную систему статистики до уровня международных стандартов, самое главное, до европейских стандартов. По обращению Государственного комитета по статистике в 2016-2017 гг. в Азербайджане был проведен шестимесячный аудит национальной системы статистики с участием различных структур, в том числе, Статистической комиссии ООН, Европейской статистической комиссии и ряда международных экспертов, на основании которого был подготовлен отчет, в котором были определены нынешнее состояние национальной системы статистики Азербайджана и сферы, которые следует развивать. Было официально подтверждено, что национальная система статистики страны соответствует европейским стандартам».

Глава Комитета добавил, что в национальной системе статистики Азербайджана успешно стартовало применение стандартов качества. Благодаря принятым мерам уровень электронно-статистической отчетности по республике превысил 95%, подчеркнув, что в ближайшее время будет достигнут 100%-ный рубеж.

В заключение Будагов отметил, что сотрудничество с Комитетом статистики Кореи имеет большое значение, что между двумя странами планируется подписание нового соглашения о сотрудничестве, и что до настоящего времени Корея выделила сфере статистики Азербайджана грант в объеме 1,2 млн. долларов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.