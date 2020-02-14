СК “Atəşgah” представила новый продукт по автомобильному страхованию

Экономика 14 февраля 2020 12:46 (UTC+04:00)
СК “Atəşgah” представила новый продукт по автомобильному страхованию

БАКУ/Trend - Страховая компания “Atəşgah” представила новый продукт "Регион" по комплексному страхованию автомобилей (каско), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт компании.

Особенность данного продукта заключается в том, что он разработан для жителей регионов, то есть, согласно условиям страхования, он покрывает риски в отношении застрахованного автомобиля на всей территории Азербайджана, за исключением городов Баку, Сумгайыт, Хырдалан и Абшеронского полуострова.

Страховой продукт "Регион" включает в себя три различных пакета, стоимостью 99, 139 и 179 манатов соответственно, различающиеся в зависимости от суммы страхового покрытия. В рамках пакета стоимостью 99 манатов страховая сумма (максимальный предел ответственности страховщика) составляет 2 500 манатов, в рамках пакета стоимостью 139 манатов - 5 000 манатов, в рамках пакета стоимостью 179 манатов - 10 000 манатов. Размер франшизы (суммы убытка, в пределах которой страховщик освобождается от ответственности) для всех трех пакетов составляет 100 манатов.

На страхование принимаются автомобили стоимостью до 30 000 манатов, применяется принцип "Первого страхового случая" (First Loss), при котором страховое покрытие действует до первого убытка.

Отметим, компания “Atəşgah Sığorta” входящая с состав страховой группы “Atəşgah”, действует на страховом рынке Азербайджана с 1996 года, имеет лицензию на осуществление 27 видов добровольного и 4 обязательного страхования.

По результатам 2019 года страховая компания “Atəşgah”, заняв 5 место в ренкинге отечественных страховых компаний, привлекла 36,884 миллиона манатов страховых премий и осуществила выплаты на сумму 18,986 миллиона манатов.

Напомним, что в целом страховые компании Азербайджана собрали в 2019 году страховых премий на сумму 681,178 миллиона манатов, что на 46,777 миллиона манатов или 6,4 процента меньше чем в 2018 году и выплатили страховых возмещений на сумму 301,537 миллиона манатов, что на 61,204 миллиона манатов или 25,4 процента больше чем в 2018 году.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.

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