В Баку проведена церемония награждения победителей конкурса стартапов AgroHackathon-2020 (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - При поддержке министерства сельского хозяйства, Центр аграрной науки и инноваций, Центр стартапа и инноваций Easy Start Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджанская промышленная корпорация организовали итоговую церемонию награждения стартап-конкурса AgroHackathon-2020. Спонсором мероприятия выступила компания Bakcell.

Как сообщает в понедельник Trend, на мероприятии приняли участие представители минсельхоза, руководители Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, государственных структур, ректоры вузов, руководитель азербайджанского представительства компании Microsoft, а также руководитель азербайджанского представительства Всемирного банка

До презентации был продемонстрирован фильм о конкурсе AgroHackathon-2020. Выступающие далее рассказали о целях и значимости конкурса, который создаст благоприятные условия для реализации инновационных идей аграрных стартаперов.

Далее были награждены победители конкурса. Первое место заняла команда Mathemates Бакинского филиала МГУ им. Ломоносова, второе место - команда Origen Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, третье место - команда SPD Университета ADA. По инициативе НИИ овощеводства разведенный им новый сорт помидоров был назван в честь особо отличившейся в ходе конкурса команды Азербайджанского технического университета AzTU-2020.

Напомним, что в конкурсе были представлены свыше 50 команд передовых вузов страны. Из них 15 команд 11 вузов прошли в финальный тур. В ходе конкурса, который начался 29 февраля, участники в течение 2020 минут написали код и создали программу для системы орошения в теплицах. Мероприятие завершилось сегодня в 06:00. Этот конкурс - первый в своем роде в мире с точки зрения места проведения и уникальности поставленной задачи.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)