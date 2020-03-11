Хикмет Бабаоглу: Превентивные меры, предпринимаемые в Азербайджане на фоне резкого падения мировых цен на нефть, дадут эффективные результаты

БАКУ /Trend/ - Резкое падение цен на нефть на мировом рынке из-за разногласий между странами ОПЕК+ по поводу сокращения добычи не окажет серьезного негативного влияния на экономику Азербайджана.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, причинами этого являются, прежде всего, конкурентоспособность и диверсифицированность экономики Азербайджана.

"Мы знаем, что время от времени происходят искусственные политические вмешательства в глобальные экономические отношения и это оказывает негативное влияние на экономические процессы. Мы столкнулись с подобной формой искусственного политического вмешательства в экономику в 2014 году. В результате превентивных мер, предпринятых в этой ситуации, мы стали свидетелями того, что наша экономика за короткий срок продолжила путь устойчивого развития. Превентивные меры, предпринимаемые в нашей стране на фоне резкого падения цен на нефть, и на этот раз принесут эффективные результаты", - сказал Бабаоглу.

Депутат отметил, что уже проведены оперативные обсуждения в связи с резким падением цен на нефть из-за разногласий между странами ОПЕК+ по поводу сокращения добычи и разработаны планы превентивных мер для нейтрализации негативных экономических последствий. Устойчивое развитие экономики Азербайджана, ускорение темпов ее диверсификации, увеличение доли ненефтяного сектора выступают в качестве основных факторов, формирующих иммунитет национальной экономики, и защищают ее от различных рисков: "Таким образом, оснований для серьезного беспокойства нет, и никаких проблем в реализации всех запланированных проектов, особенно социальных проектов, не ожидается".