Специальные весенние предложения от Chenot Palace Gabala (ВИДЕО)

Весна – это сезон возрождения и обновления. За время зимних холодов наш организм истощается и расходует большое количество своих ресурсов. Ежедневно мы подвергаемся воздействию токсинов из-за различных факторов и со временем избыточный уровень токсина загромождает наш организм, нанося ему вред. Весна - прекрасное время для регенерации и детоксикации.

Chenot Palace Gabala, представляющий новую концепцию медицинского оздоровительного центра, предлагает на весенний праздник «Новруз» два специальных весенних пакета гостям, желающим очистить свой организм, улучшить состояние здоровья, получить заряд энергии и повысить жизненный тонус, создать гармонию между телом и разумом посредством наших персонализированных и эффективных методов лечения, процедур и продуктов:

3-х дневная Программа:

10% скидка на Программу

Повышение категории номера (при наличии свободных номеров)

Ранний check-in (заезд)

Поздний check-out (выезд)

7-ми дневная (или более) Программа:

10% скидка на Программу для одного человека, 15% скидка на Программу для второго человека

Повышение категории номера (при наличии свободных номеров)

Трансфер с аэропорта/в аэропорт по специальной цене

Ранний check-in (заезд)

Поздний check-out (выезд)

Предоставляемые скидочные пакеты действительны только во время данной кампании.

Окруженный безмолвием волшебного соснового леса, смотрящий на зеркальную гладь озера Нохур, Chenot Palace Gabala — это уникальный центр, где роскошь неразрывно связана с элегантностью, это лечебный SPA-курорт, с медицинским отделением, где все способствует укреплению здоровья и улучшению внешнего вида.

Ценители концепта СПА, как эффективного средства для поддержания здоровья, смогут довериться Chenot Palace Gabala в качестве идеального места, где молодость тела и разума находятся в полной гармонии.

Забронируйте программу по промокоду «Novruz-2020» и получите специальную скидку! Данная скидка не может быть использована в сочетании с любым другим предложением или специальным предложением.

Телефон: +994 24 205 44 11/04

+994 50 290 28 78/90

Адрес: Нохургышлаг, Габала

www.chenotpalacegabala.com

E-mail: reservations@chenotpalacegabala.com