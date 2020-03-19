На праздники коммерческие банки Азербайджана работать не будут

БАКУ/Trend/ - С целью сведения к минимуму живого общения во время оказания банковских услуг в праздничные дни – 20-28 марта – коммерческие банки Азербайджана работать не будут, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Однако операции по расчетам с юридическими лицами, а также по налоговым, пошлинным и другим государственным услугам будут оказываться в электронном порядке.

Отметим, что в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией (COVİD-19) в Азербайджане осуществляются меры по сведению к минимуму живого контакта людей: на работе, местах общественного пользования, в коммерческих учреждениях и прочих.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)