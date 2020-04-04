Обнародован размер компенсаций, выделенных индивидуальным предпринимателям в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлен размер компенсаций, выделенных за финансовую поддержку индивидуальных (микро) предпринимателей, работающих в сферах, пострадавших от пандемии коронавируса.

Как сообщает Trend, это отражено в "Плане действий по выполнению распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства".

Было отмечено, что для оказания финансовой поддержки индивидуальным (микро) предпринимателям, работающим в сферах, пострадавших от пандемии (для предотвращения сокращения рабочих мест, в качестве основного критерия выступают налогоплательщики, которые в 2019 году платили налоги по обязательному социальному страхованию и страхованию по безработице) 300 тысячам человек будет выделено 80 тысяч манатов.