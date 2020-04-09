Рост цен на ряд сельхозпродуктов в Азербайджане носит сезонный характер

БАКУ/Trend - Министерство сельского хозяйства Азербайджана отреагировало на рост цен на лук, картофель и некоторые другие сельхозпродукты, сообщает Trend со ссылкой на директора Центра министерства аграрной науки и инноваций Имрана Джумшудова.

По его словам, фермеры заинтересованы в продаже своей продукции по более высокой цене из-за определенных затрат на производство. Но в настоящее время нет причин для роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

Он отметил, что наблюдаемый в настоящее время рост цен на некоторые продукты также носит сезонный характер: «Речь не может идти о дефиците продукции в стране. Потому что в регионах, а также на Абшероне у нас есть много продуктов в теплицах, которые собираются и поставляются нашим потребителям. Что касается лука, тов регионах уже начался сбор нового урожая лука. В течение этой недели на всех рынках фермерами будет представлен лук нового урожая".