Курс доллара в Узбекистане вновь подорожал

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Узбекистана с 21 апреля установил обновленные курсы иностранных валют по отношению к узбекскому суму, сообщает Trend со ссылкой на ЦБ Узбекистана.



Согласно данным регулятора, доллар США подорожал на 16,94 сумов и составил 10 137,9 сумов.



При этом единая европейская валюта подешевела на 85,83 сумов. Теперь за один евро дают 11 026 сумов.



Российский рубль также подешевел на 1,67 сума и составил 137,02 сумов.



Напомним, курсы установлены без обязательств ЦБ покупать или продавать валюту по данному курсу.

20 апреля председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что дефицита наличной иностранной валюты в Узбекистане не будет, поскольку Центробанк заблаговременно получил от Федерального резервного банка Нью-Йорка 200 миллионов долларов. Сообщается, что регулятор на основе запросов банков намерен 5 мая закупить еще 400 миллионов долларов.

Как отметил глава ЦБ, валютная позиция (соотношение требований и обязательств банка в иностранной валюте) в долларах установлена на уровне 10 процентов, а по всем иностранным валютам - 15 процентов.

(Автор: Илькин Сейфаддини.)

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