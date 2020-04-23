Узбекистан и Россия готовят декларацию о стратегическом партнерстве

БАКУ/Trend/ - Узбекистан и Россия готовят декларацию о всестороннем стратегическом партнерстве, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Документ может быть подписан в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в Россию.

Ранее сообщалось, что визит главы государства в Россию запланирован на вторую половину июня 2020 года. Повестка включает проведение форумов регионов и ректоров, медиа-форума и других деловых мероприятий.

Министры иностранных дел Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров 22 апреля в телефонном разговоре обсудили вопросы подготовки визита «в запланированные сроки».

Стороны договорились продолжить работу по формированию повестки дня мероприятия на высшем уровне, а также согласованию двусторонних документов.

«Рассмотрены перспективы взаимодействия Узбекистана и России в рамках председательства страны в СНГ. Министры также обменялись мнениями о проведении очередного третьего заседания глав внешнеполитических ведомств России и стран Центральной Азии в формате РФ+Ц5», - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили ситуацию вокруг коронавируса в мире и выразили заинтересованность в продолжении тесного взаимодействия в предупреждении и преодолении последствий заболевания.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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