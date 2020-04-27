Минтранспорта Азербайджана об изменении таможенных пошлин на импорт в 2020 году

БАКУ/Trend/ - В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана от 28 февраля 2020 года номер 73 "О внесении изменений в постановление Кабмина от 22 апреля 1998 года номер 91 "О ставках таможенных пошлин по экспортно-импортным операциям" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана был пересмотрен перечень импортируемых устройств, частей и принадлежностей, сообщил в понедельник Trend замминистра министерства транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.

Согласно утвержденному документу министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, юридические лица, являющиеся резидентами Мингячевирского парка высоких технологий и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, освобождаются от уплаты таможенных пошлин на ввозимое оборудование, запчасти и аксессуары в соответствии с перечнем импортируемых устройств, частей и принадлежностей.

Согласно поправке, расширен перечень импортируемых установок, деталей и принадлежностей по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности с освобождением от таможенных пошлин физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также и юридического лица-резидента Мингячевирского парка высоких технологий.

Это позволит предпринимателям снизить стоимость продукции, производимой с использованием этих устройств, деталей и аксессуаров, а также увеличить их экспортный потенциал.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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