Динамика роста страховых премий СК A-Qroup за I кв. 2020 г. превысила 74%

БАКУ/ Trend - Несмотря на усиленные карантинные меры и ограниченное присутствие сотрудников, страховая компания A-Qroup продолжает поддерживать своих клиентов, продолжая оформлять страховые полисы, обслуживать страховые случаи и производить выплаты.

Страховая компания A-Qroup подвела итоги финансовой деятельности за I квартал 2020 года. Согласно финансовой отчетности, за первые три месяца этого года объем страховых поступлений составил 3 020 141 манатов, тем самым превысив показатели за аналогичный период 2019 года на 1 283 184 манатов, что составляет рост почти на 74 процента.

Традиционно, основная часть общих поступлений компании пришлась на добровольное медицинское страхование и составила 2 560 116 манатов.

Выплаты A-Qroup за 1 квартал 2020 года достигли 2 222 486 манатов. Наибольшее количество выплат произведено по добровольному медицинскому страхованию. В среднем, за первые три месяца 2020 года, A-Qroup каждый день выплачивает своим клиентам свыше 23 000 манатов.

Несмотря на применение ограничительных мер из-за пандемии, результаты отчетного периода компании демонстрируют стабильную положительную динамику развития. Это еще раз подтверждает тот факт, что СК A-Qroup надежно выполняет взятые на себя обязательства.

Отметим, страховая компания A-Qroup функционирует с 1995 года, как полноценная страховая компания, занятая в сфере non-life страхования, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке почти 25, имеет лицензию на осуществление 14 добровольных видов страхования. В течение длительного периода времени была безоговорочным лидером в сегменте добровольного медицинского страхования.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.